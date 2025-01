Lanazione.it - Aiuto prezioso alle fragilità. Le sfide di Semplicemente: "Un emporio solidale"

La crisi che morde e l’importanza di continuare un impegno fondamentale. Cio sono nuove: anche quella di un. Ma intatoOdv, associazione di volontariato nata nel 2010 per sostenere e migliorare la qualità della vita delle persone che vivono in condizione dieconomica, fisica e sociale, ha raggiunto un importante traguardo. Il contratto di affitto del magazzinosituato di via Trento, inaugurato nel 2022 e divenuto ben presto uno dei cuori pulsanti dell’associazione, è stato infatti rinnovato con formula 6+6, restando così un punto di riferimento per le 600 famiglie del Comune di Fucecchio e dei Comuni limitrofi che attraversano situazioni di difficoltà. Il rinnovo – spiega un anota – è stato possibile grazie ai fondi che la Società della Salute ha deciso di destinare all’associazione per la ristrutturazione ed il ripristino dei locali del magazzino, danneggiati dall’usura e dalla recente alluvione del 2023.