Donna arrestata per furti in 3 gioiellerie di Milano e Pavia | 130mila euro di bottino

Una donna italiana di 60 anni è stata arrestata per aver trafugato oltre 130 mila euro in gioielli tra Milano e Pavia. La polizia e i carabinieri, coordinati dalla procura, hanno concluso le indagini con un’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari. I furti, avvenuti tra novembre 2024 e il presente, avevano già suscitato grande scalpore: scopriamo insieme i dettagli di questa intricata vicenda.

Una donna italiana di 60 anni è stata arrestata per furto aggravato in tre gioiellerie lombarde. La polizia di stato di Milano e i carabinieri di Pavia, coordinati dalla procura milanese, hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari al termine delle indagini, iniziate nel novembre 2024 dopo i due furti subiti da una gioielleria in via Biondi e da un’altra in via Pontaccio, a Milano. In quelle occasioni la donna aveva accumulato un bottino di 30 bracciali d’oro dal valore di oltre 110mila euro e di un anello in oro e diamanti dal valore di 5mila euro. Attraverso le dichiarazioni delle vittime e la visione dei filmati di videosorveglianza gli investigatori hanno appurato come la donna usasse sempre lo stesso modus operandi: entrava nel negozio e, con convenevoli, instaurava un rapporto di fiducia col personale che distraeva con un susseguirsi di richieste di vedere gli articoli in vendita e apprezzamenti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it