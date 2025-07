Osimhen colpo di scena a Napoli | Viene a Dimaro con Conte | Scatta il piano del club

Il mondo del calcio è in fermento: Osimhen ha fatto un sorprendente passo a Dimaro con Conte, scatenando il piano segreto del Napoli. La clausola rescissoria da 75 milioni si avvicina alla scadenza, e il futuro del bomber nigeriano sembra appeso a un filo sottile. Mentre l'attaccante mantiene il silenzio, il club azzurro si prepara a tutte le evenienze. La suspense cresce: cosa riserverà il destino di Osimhen e del Napoli?

Il countdown è iniziato. Victor Osimhen e il Napoli si trovano a un bivio che potrebbe ridefinire completamente la prossima stagione azzurra. Con la clausola rescissoria da 75 milioni di euro in scadenza il 15 luglio, il futuro del bomber nigeriano resta appeso a un filo sottilissimo. Mentre l'attaccante campione d'Italia mantiene il silenzio più assoluto, interrompendo ogni comunicazione fino al 10 luglio, il club partenopeo si prepara a tutti gli scenari possibili. La data cerchiata in rosso sul calendario è quella del 15 luglio, quando gli azzurri si ritroveranno a Castel Volturno prima di partire per Dimaro.