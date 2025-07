Noah Wyle riceverà la sua stella sulla Walk of Fame | L' emozione dell' attore sul set di The Pitt

Un emozionante traguardo per Noah Wyle, noto protagonista di E.R. - Medici in Prima Linea, che ha ricevuto la sua stella sulla Hollywood Walk of Fame. Immaginate la sua sorpresa e gioia mentre riceve questa prestigiosa onorificenza sul set di "The Pitt". Un riconoscimento che celebra la carriera di un attore amatissimo dal pubblico e dalla critica. Scopriamo insieme questo momento indimenticabile che ha emozionato non solo lui, ma anche i fan di tutto il mondo.

L'attore di E.R. - Medici in prima linea Noah Wyle è stato scelto, insieme ad altri 34 artisti, per ricevere l'onore dell'ambita stella sulla Hollywood Walk of Fame di Los Angeles: ecco il momento in cui ha avuto la bella notizia mentre era sul set (VIDEO).

Ecco alcune delle personalità che otterranno una stella sulla Walk of Fame: - Carlo Rambaldi - Franco Nero - Timothée Chalamet - Miley Cyrus - Demi Moore - Molly Ringwald - Sarah Michelle Gellar - Rami Malek - Rachel McAdams - Noah Wyle - Shaquille O’ Vai su Facebook

