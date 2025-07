Finale Nazionale Miss Woman Italy in collaborazione con Save the Children per i bambini di Gaza

Dopo un lungo periodo di assenza, il prestigioso Miss Woman Beauty Contest torna in Italia, ad Ercolano, grazie alla passione e all’impegno degli imprenditori Ciro Lombardo e Danilo Gallo. Questa grande occasione unisce bellezza, solidarietà e impegno sociale, collaborando con Save the Children per sostenere i bambini di Gaza. Un evento che celebra la forza delle donne e la speranza per un futuro migliore, e si prospetta come una tappa fondamentale nel panorama dei concorsi di bellezza internazionale.

Grande ritorno di Miss Woman Beauty Contest in Italia, ad Ercolano, dietro espressa richiesta degli imprenditori Main Sponsor del progetto, Ciro Lombardo e Danilo Gallo, che hanno fortemente voluto la finale Italia del concorso internazionale di bellezza nel territorio vesuviano, con l’impegno ad ospitare anche la prossima finale internazionale di Miss Woman Beauty Contest Woman Un ringraziamento speciale va al direttore artistico Alfredo Mariani, la cui competenza e dedizione assoluta, hanno permesso di coordinare con successo decine di agenti, gestendo la logistica e gli spostamenti delle modelle e dello staff. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: finale - woman - nazionale - miss

Finale nazionale di Miss Woman Italy in collaborazione con Save the Children per i bambini di Gaza - Il grande ritorno di Miss International Woman Beauty Contest in Italia si fa ancora più significativo quest’anno, con la finale nazionale a Ercolano, simbolo di rinascita e bellezza.

AD ERCOLANO - Finale Nazionale Miss Woman Italy, in collaborazione con Save the Children per i bambini di Gaza https://ift.tt/Iue786i Vai su X

Giurata Finale Nazionale "Miss Italy Queen" 4° edizione part 1 Finale Nazionale di questa nuova edizione domenica 25 maggio a Roma presso l'Étoile 23! Ringrazio l'ideatrice dell'evento Priscilla Favolosa per avermi voluta come giurata Dress Marigi Cout Vai su Facebook

Finale Nazionale Miss Woman Italy in collaborazione con Save the Children per i bambini di Gaza; AD ERCOLANO - Finale Nazionale Miss Woman Italy, in collaborazione con Save the Children per i bambini di Gaza; La 39enne imprenditrice pronta a rappresentare Cesena nella finale nazionale di Miss Curvyssima.

Finale nazionale di Miss Woman Italy in collaborazione con Save the Children per i bambini di Gaza - Grande ritorno di Miss International Woman Beauty Contest in Italia, ad Ercolano, dietro espressa richiesta degli imprenditori Main Sponsor del ... Si legge su iltempo.it

La bellezza salverà il mondo: Miss Woman finale Italia For Save The Children - La serata, condotta da Nicole Santinelli, ha visto sfilare su una passerella immersa nel verde del parco della Villa Vesuviana, 30 aspiranti Miss, ... Lo riporta napolivillage.com