Bollette alle stelle ci stanno fregando | ecco come Il documento che rivela tutto

Secondo un' indagine pubblicata da Arera (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente), ci sarebbero stati comportamenti anomali da parte di alcuni produttori energetici nel biennio 2023-2024, con un possibile aggravio di costi per circa 5 miliardi di euro a carico degli utenti italiani, tra famiglie e imprese. L'inchiesta, citata da Il Fatto Quotidiano, non nomina direttamente le aziende coinvolte, ma solleva dubbi su una possibile manipolazione del mercato elettrico, in particolare tramite una strategia nota come " trattenimento economico di capacità ".