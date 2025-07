La Grazia di Paolo Sorrentino film d’apertura del Festival di Venezia 2025

La Grazia di Paolo Sorrentino promette di incantare il pubblico con la sua poetica immersiva e le interpretazioni magistrali di Toni Servillo e Anna Ferzetti. In apertura del Festival di Venezia 2025, questo atteso film segna un nuovo capitolo nella carriera del regista campano, confermando il suo talento unico nel raccontare storie profonde e coinvolgenti. Un evento da non perdere per gli amanti del cinema d’autore.

La Grazia, il nuovo film scritto e diretto da Paolo Sorrentino e interpretato da Toni Servillo e Anna Ferzetti, sarà presentato in prima mondiale in concorso al Festival di Venezia il 27 agosto prossimo, nella serata inaugurale della Mostra del Cinema. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - La Grazia di Paolo Sorrentino film d’apertura del Festival di Venezia 2025

In questa notizia si parla di: grazia - paolo - sorrentino - film

La Grazia di Paolo Sorrentino apre in Concorso il Festival di Venezia 2025 - Il fascino e l’eleganza di Paolo Sorrentino tornano a incantare il Festival di Venezia 2025 con "La Grazia", un film che promette emozioni profonde e interpretazioni memorabili.

La Grazia, il nuovo film di Paolo Sorrentino inaugurerà la Mostra del Cinema di Venezia 2025 https://bestmovie.it/news/la-grazia-il-nuovo-film-di-paolo-sorrentino-inaugurera-la-mostra-del-cinema-di-venezia-2025/934930/… Vai su X

Film drama La grazia, storia d’amore con Toni Servillo diretto da Paolo Sorrentino - Mauxa.com Vai su Facebook

La Grazia di Paolo Sorrentino è il film d'apertura del Festival di Venezia 2025; ‘La grazia’ di Paolo Sorrentino con Toni Servillo apre l’82ª Mostra del Cinema di Venezia; Con ‘La Grazia’ Paolo Sorrentino apre Venezia.

La Grazia di Paolo Sorrentino film d’apertura del Festival di Venezia 2025 - La Grazia, il nuovo film scritto e diretto da Paolo Sorrentino e interpretato da Toni Servillo e Anna Ferzetti, sarà presentato in prima mondiale in concorso al Festival di Venezia il 27 agosto prossi ... Segnala comingsoon.it

La Grazia di Paolo Sorrentino sarà il film di apertura della Mostra del cinema di Venezia, Barbera: “Lascerà il segno” - L'anteprima mondiale de La Grazia di Paolo Sorrentino con Toni Servillo e Anna Ferzetti aprirà la Mostra del Cinema di Venezia 2025 ... fanpage.it scrive