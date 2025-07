Il leader dei dem alla Camera Usa batte ogni record | parla 9 ore per ritardare il voto sul Big beautiful bill di Trump

Giovedì è stato un giorno intenso per la politica americana: mentre la Camera approvava il controverso Big Beautiful Bill di Trump, il leader dei democratici Hakeem Jeffries ha fatto parlare di sé stabilendo un nuovo record con un discorso epico di 8 ore e 40 minuti. Un gesto che sottolinea la determinazione e la vitalità dei Democratici di fronte alle sfide legislative più impegnative. Ma cosa c’è dietro questa lunga notte di parole?

Giovedì è stata una giornata funesta per i democratici Usa, con il varo alla Camera del Big beautiful bill fortemente voluto da Donald Trump. I dem hanno però dimostrato una certa vitalità con l’intervento del leader alla Camera Hakeem Jeffries che ha stabilito un nuovo record per il discorso più lungo mai pronunciato in quell’aula parlando per 8 ore e 40 minuti. Ha così superato il precedente primato dell’ex speaker repubblicano Kevin McCarthy, che nel 2021 aveva parlato per poco più di otto ore per rallentare l’approvazione di un disegno di legge democratico. E, secondo molti osservatori, per la prima volta ha dimostrato non solo una resistenza e tenacia da vero capo di partito ma anche una capacità retorica degna del miglior Barack Obama, presentandosi come un possibile nuovo leader per ricostruire l’opposizione sfiduciata e divisa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it