Paura ad Atlanta il tornado a un passo dalla città

Ad Atlanta si è diffusa la paura per un’immagine che sembrava un tornado imminente, ma fortunatamente si trattava di uno "scud cloud", un soffice e suggestivo appendice nuvolosa, senza alcuna minaccia reale. La tensione cresceva tra i cittadini, pronti a mettere in salvo le proprie speranze e le loro case. La calma è tornata, ma l’emozione di un evento così spettacolare rimarrà impressa nelle menti di tutti.

Paura ad Atlanta per quello che in molti hanno identificato come un tornado e che hanno visto avvicinarsi in maniera preoccupante alla città. Si trattava in realtà di un cosiddetto "scud cloud", un’appendice nuvolosa non rotante legata a un temporale: impressionante ma innocuo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it