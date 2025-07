Esplosione a Roma a un distributore di benzina | feriti fra i vigili del fuoco e operatori del 118 Nuvola di fumo

Un'esplosione shock a Roma, presso un distributore di benzina in via dei Gordiani, ha scatenato paura e sconcerto tra i cittadini. Il forte boato e la densa nuvola di fumo hanno coinvolto vigili del fuoco, operatori del 118 e numerosi residenti. Con 21 feriti e una scena di caos, la cittĂ si stringe attorno alle squadre di soccorso che stanno lavorando senza sosta per gestire l'emergenza e garantire la sicurezza di tutti.

Incidente ad un distributore di benzina in via dei Gordiani, al Prenestino, a Roma ha provocato un forte boato sentito in molti quartieri della Capitale. Dalle prime informazioni del vigili del fuoco, l'incidente avvenuto poco dopo le 8, ed è stato provocato dal distacco di una pompa di una cisterna che alimentava l'impianto di distribuzione. Si è levata una densa colonna di fumo visibile da gran parte della città. I feriti sarebbero 21, compresi un vigile del fuoco e alcuni operatori del 118

