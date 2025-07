Tiktoker raccoglie una conchiglia al mare ma dopo scopre di aver rischiato la vita | ecco perché

Una semplice passeggiata tra le pozze di marea si è trasformata in un incubo per Beckylee Rawls, una TikToker di 29 anni, che ha rischiato la vita raccogliendo una bellissima conchiglia a Okinawa. Ignara del pericolo, ha scoperto troppo tardi che dentro nascondeva il Conus marmoreus, uno dei molluschi più velenosi al mondo. Ecco perché bisogna sempre fare attenzione quando si esplorano le meraviglie naturali.

Una passeggiata tra le pozze di marea si è trasformata in un incontro ravvicinato con uno degli animali più velenosi al mondo. È successo sulla costa di Okinawa, in Giappone, a Beckylee Rawls, 29 anni, che – ignara del pericolo – ha raccolto con le mani una splendida conchiglia a disegno marmoreo, senza sapere che dentro si nascondeva il Conus marmoreus, una delle specie più letali del pianeta. Il suo gesto, compiuto per semplice curiosità, avrebbe potuto trasformarsi in una tragedia. Ma l'epilogo, fortunatamente, è stato diverso: nessuna puntura, nessun sintomo.