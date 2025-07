Cagliari | due corpi in mare una donna al Poetto e un uomo a Cala Regina un sub sardo

Tragedie nel mare di Cagliari scuotono la comunità: due corpi sono stati trovati, uno al Poetto e l’altro a Cala Regina, coinvolgendo rispettivamente una donna tra i 65 e i 70 anni e un uomo di circa 56 anni, presumibilmente un sub sardo. Le autorità indagano sulle cause di questi incidenti misteriosi, alimentando il cordoglio e l’attenzione di chi vive e ama questa splendida costa. Restate aggiornati per scoprire cosa si cela dietro queste drammatiche vicende.

La donna ha un’età tra i 65 e i 70 anni, l’uomo dovrebbe essere un sardo di 56 anni. Su entrambi i decessi indagano i carabinieri. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Cagliari: due corpi in mare, una donna al Poetto e un uomo a Cala Regina, un sub sardo

