Esplosione al Prenestino Roma sotto choc | 29 feriti fiamme altissime e paura tra i residenti

Un'onda di paura ha sconvolto il quartiere Prenestino di Roma questa mattina, quando un’esplosione devastante ha scosso via dei Gordiani. Il forte boato e le alte fiamme hanno creato un’immagine apocalittica, lasciando 29 feriti e danni ingenti agli edifici circostanti. La città si interroga sulle cause di questa catastrofe; il bilancio, ancora in evoluzione, sottolinea la gravità dell’accaduto e la necessità di intervenire rapidamente.

Un forte boato ha squarciato il silenzio della Capitale alle 8:18 di venerdì mattina, seguito da una colonna di fumo visibile da chilometri. A esplodere è stato un deposito di gas e carburante situato in via dei Gordiani 32, nel quartiere Prenestino, zona Sud-Est di Roma. L’esplosione ha generato il panico tra i residenti e ingenti danni agli edifici circostanti, con finestre divelte e detriti proiettati a centinaia di metri. Il bilancio provvisorio: 29 feriti, tra cui forze dell’ordine e automobilisti Secondo i primi dati forniti dalle autorità, i feriti sono almeno 29. Tra questi anche otto agenti della Polizia di Stato e un vigile del fuoco, ustionati ma non in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Esplosione al Prenestino, Roma sotto choc: 29 feriti, fiamme altissime e paura tra i residenti

