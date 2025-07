6 cose che ci chiedono da quando siamo separati l’ironia dei Pozzolis per annunciare l’addio

L’ironia dei Pozzolis, noti per il loro stile unico nel raccontare famiglia e genitorialità, si conferma ancora una volta sorprendente. Con il loro tipico humor, Alice Mangione e Gianmarco hanno scelto di annunciare la separazione attraverso un video intitolato “Le sei cose che ci chiedono da quando ci siamo separati”, regalando a tutti una riflessione sincera e divertente sull’amore e il cambiamento. Quell’amore là, di coppia, è diventato un capitolo diverso nella loro storia, e noi non vediamo l’ora di scoprire cosa ci riserveranno prossimamente.

Ironici da sempre nel raccontare la famiglia e la genitorialità, Alice Mangione e Gianmarco Pozzoli, ovvero la Pozzolis Family, hanno scelto la stessa strada per annunciare pubblicamente la loro separazione, un fulmine a ciel sereno per tutti gli affezionati alla loro famiglia, ma che i due hanato sui social con un video dal titolo eloquente, "Le sei cose che ci chiedono da quando ci siamo separati". "Quell'amore là, di coppia, è finito – ha detto Mangione – Eravamo la famiglia tradizionale, ora siamo quella anti-tradizionale in cui però, anche nella separazione, ci impegneremo a cercare e raccontare il lato buono".

(? Anna Gandolfi) «Ci siamo separati». Bum. La telefonata comincia con una notizia secca. Alice Mangione e Gianmarco Pozzoli, marito-moglie-mamma-papà della Pozzolis Family, non stanno più insieme. Non è semplice gossip: la loro è la famiglia (vera)

