Coltiva marijuana nella serra della villa | sequestrate 69 piante di canapa

Una scoperta sorprendente a Perugia: una serra domestica nascondeva ben 69 piante di marijuana, sequestrate dalla Guardia di Finanza. La villa alla periferia sud si trasforma in scena di un'operazione che mette in luce il crescente fenomeno delle coltivazioni illegali nelle abitazioni private. Chi è stato smascherato? E quali sono le implicazioni di questa scoperta? Leggete oltre per scoprire tutti i dettagli e le conseguenze di questa operazione.

Perugia, 4 luglio 2025 -¬† Una serra nel giardino di casa. Solo che le piante custodite nella struttura erano piante di marijuana. A scoprire la coltivazione domestica di droga √® stata la Guardia di Finanza in una villa alla periferia sud di Perugia.¬† Il presunto responsabile dell'attivit√† illecita √® stato deferito, in stato di libert√† per violazione della normativa sugli stupefacenti. L'operazione, condotta dal Gruppo delle fiamme gialle a seguito di un'autonoma attivit√† infoinvestigativa, ha portato al sequestro, convalidato dall'autorit√† giudiziaria, di 69 piante di canapa in infiorescenza, dell'altezza media di circa un metro e mezzo, risultate "abilmente" occultate in una serra posizionata sul retro dell'abitazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it ¬© Lanazione.it - Coltiva marijuana nella serra della villa: sequestrate 69 piante di canapa

