Prepariamoci a immergerci nel mondo di "Deeper", il nuovo avvincente thriller di Tom Cruise e Ana de Armas, diretto da Doug Liman. Un progetto ambizioso, con riprese potenzialmente a agosto, ma ancora in bilico tra sogno e realtà a causa dei costi elevati. La domanda è: riuscirà questa squadra di star e regista a superare gli ostacoli e portare sul grande schermo questa avventura subacquea dai risvolti fantastici? Restate sintonizzati, la risposta arriverà presto!

Ufficializzato Deeper, nuova impresa dell'infaticabile Tom Cruise, sott'acqua con Ana de Armas in un thiller dalle venature fantastiche. Tom lavora ancora una volta col regista Doug Liman, dopo Edge of Tomorrow e Barry Seal. Quando uscirà ? Dipende dall'inizio delle riprese: in teoria ad agosto, ma ci sarebbero problemi di budget. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Tom Cruise e Ana de Armas in Deeper: dirige Doug Liman, si potrebbe girare in agosto, ma il film per la Warner costa troppo

