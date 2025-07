Elisa Isoardi sulla foto con Salvini | Chiedo scusa E sul nuovo amore…

Elisa Isoardi, volto noto della televisione, si prepara a conquistare il pubblico con il suo nuovo show su Rai1. In un momento di serenità anche sul fronte sentimentale, ha deciso di aprire un capitolo importante della sua vita. Durante un’intervista al Corriere della Sera, ha chiesto scusa per una foto che ha fatto discutere, alimentando curiosità e gossip. Ma cosa nasconde davvero il suo passato e le sue nuove avventure?

Elisa Isoardi √® uno dei volti pi√Ļ riconoscibili e apprezzati della televisione: dopo Linea Verde Italia, per lei √® il momento di aprire il Bar Centrale, il nuovo people show che conduce su Rai1 a partire dall‚Äôautunno 2025. Sentimentalmente, √® un periodo di certo sereno: oggi √® legata allo chef Ernesto Iaccarino, su cui non si √® sbilanciata pi√Ļ di tanto durante l‚Äôintervista al Corriere della Sera. Dove, per√≤, ha chiesto ‚Äúscusa‚ÄĚ per la foto con Matteo Salvini del 2018, un ‚Äúreato in prescrizione‚ÄĚ. Elisa Isoardi, le parole sulla foto con Matteo Salvini. Un amore durato cinque anni: Elisa Isoardi e Matteo Salvini si sono detti addio nel 2018. 🔗 Leggi su Dilei.it