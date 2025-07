Musica e dibattiti a Ponte a Greve con ' Estate in movimento'

Salutiamo con favore l’apertura di “Ponte a Greve Summer Art & Food”, un vero e proprio villaggio estivo nel cuore del Quartiere 4, dove musica, arte, sport e impegno sociale si incontrano per creare un’esperienza coinvolgente e intergenerazionale. Un’occasione unica per vivere un’estate all’insegna della cultura e della convivialità, condividendo passioni e scoperte con tutta la comunità. Una proposta imperdibile che trasformerà le serate estive in momenti di pura ispirazione.

Firenze, 4 luglio 2025 - Musica, dibattiti, laboratori, danza, sport, teatro e impegno sociale: lunedì 7 luglio dalle 19 apre le porte il primo “spazio culturale estivo” nel Quartiere 4 con l’inaugurazione del “Ponte a Greve Summer Art & Food”, uno spazio polivalente e intergenerazionale dedicato alla cultura, allo sport e alla musica che accompagnerà gli amanti del gusto e della cultura per tutta la estate. “Salutiamo con favore l’apertura di questo spazio culturale estivo, il primo nel nostro territorio – spiega il presidente del Quartiere 4 Mirko Dormentoni – e frutto di un avviso pubblico dell’amministrazione comunale, che potrà rendere ancor più vivo uno dei rioni più popolosi del nostro quartiere”. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Musica e dibattiti a Ponte a Greve con 'Estate in movimento'

In questa notizia si parla di: musica - dibattiti - ponte - greve

Musica, dibattiti, sfilate di moda e street food: torna la Fiera di Mirandola - Mirandola è pronta a vivere la 221esima edizione della Fiera Campionaria, un evento imperdibile che si terrà dal 14 al 18 maggio.

Ponte a Greve Summer ART&FOOD Durante tutto il periodo estivo, da fine giugno a settembre , le attività , i dibattiti, la musica, le lezioni che si terranno nel nostro spazio saranno GRATUITI. Abbiamo pensato di legare lo spazio e le attività a un ente che ai Vai su Facebook

Musica e dibattiti a Ponte a Greve con 'Estate in movimento'; Casella in festa, torna a vivere il rione un po’ dimenticato.

Musica e dibattiti a Ponte a Greve con 'Estate in movimento' - Musica, dibattiti, laboratori, danza, sport, teatro e impegno sociale: lunedì 7 luglio dalle 19 apre le porte il primo “spazio culturale estivo” nel Quartiere 4 con l’inaugura ... lanazione.it scrive

Giornata rifugiato, musica e dibattiti a Firenze - Ansa.it - In occasione della Giornata mondiale del rifugiato, l'Università di Firenze e il Comune organizzano una serata per riflettere e sensibilizzare ... Come scrive ansa.it