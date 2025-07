Ritorna la “24 Ore di Tennis & Padel” a Castiglion Fiorentino.

Ormai la 24 ore non è più solo la festa dello sport, ma un vero e proprio evento di comunità che unisce passione, solidarietà e divertimento. Torna a Castiglion Fiorentino l’evento più atteso dell’estate: due giorni all’insegna di tennis, padel, musica e buon cibo, con un’atmosfera anni ‘80 e ‘90 che farà rivivere ricordi indimenticabili. Non mancate all’appuntamento con questa grande festa di energia e solidarietà!

Arezzo, 4 luglio 2025 – Ritorna la “ 24 Ore di Tennis & Padel ”Sabato 5 e Domenica 6 luglio torna l'evento più atteso dell'estate castiglionese, l' 11° edizione della 24 Ore di Tennis & Padel quest'anno con il tema Anni '80 e '90. Un'intera giornata targata TCC e Sezione AVIS di Castiglion Fiorentino dedicata allo sport, al volontariato, alla musica, al cibo e all'energia contagiosa dell'estate! “Ormai la 24 ore non è più solo la festa dell'estate del TC Castiglionese - commenta il presidente Giuseppe Pianaccioli - ma è diventata uno degli eventi più attesi per tantissimi castiglionesi”. 24 ore di sport (tennis, padel, pickleball), una serata del sabato animata dal concerto live dei Camaloco con la migliore musica degli anni '80 e '90, una domenica all'insegna della "Coppia Devis", un torneo storico per il circolo, per far divertire grandi e piccini in coppia nei tornei di Tennis e Padel. 🔗 Leggi su Lanazione.it