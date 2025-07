La gaffe di Roberta Bruzzone a ‘Ore 14’ accende i social | cos’ha fatto

La gaffe di Roberta Bruzzone durante l’episodio di Ore 14 Sera del 3 luglio 2025 ha fatto il giro dei social, scatenando commenti ironici e sarcastici. Mentre il conduttore Milo Infante analizzava le prove dell’omicidio di Garlasco, un momento di confusione ha portato a dichiarazioni errate e imbarazzanti. La rete non ha perso tempo: tra meme e battute, il siparietto ha monopolizzato l’attenzione online. Ma cosa è successo realmente?

In un episodio di Ore 14 Sera, trasmesso il 3 luglio 2025, un momento di confusione ha scatenato i social network. Durante la trasmissione, il conduttore Milo Infante ha discusso il caso dell’omicidio di Garlasco. Proprio in questo frangente, è emerso un episodio imbarazzante che non è sfuggito al pubblico da casa, che ha subito commentato sui social: «Ma cosa sta dicendo?», «Confusione totale», «Che figura di.». Si affrontavano le prove e testimonianze riguardanti l’omicidio di Chiara Poggi, con esperti e consulenti presenti in studio. La discussione era intensa e ricca di dettagli tecnici: si parlava dell’impronta 33, della posizione del corpo e della testimonianza di Stasi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it