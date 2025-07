Premio Strega vince il superfavorito Andrea Bajani con L’anniversario

La notte romana del Ninfeo di Villa Giulia ha incoronato Andrea Bajani come vincitore della LXXIX edizione del Premio Strega, con il suo capolavoro «L’anniversario». Da settimane considerato il grande favorito, Bajani ha conquistato 187 voti, confermando il suo talento e la sua presenza di spicco nel panorama letterario italiano. Con questa vittoria, Bajani si aggiudica un posto di rilievo nel cuore dei lettori e della cultura nazionale, dimostrando ancora una volta il potere della carta e delle parole.

Andrea Bajani con ‘L’anniversario’ pubblicato da Feltrinelli ha vinto la LXXIX edizione del premio Strega con 187 voti. Il risultato, arrivato nella notte romana del Ninfeo di villa Giulia, non ha tradito le attese. Lo scrittore – che ha già partecipato al nostro più ambito premio letterario nel 2021 entrando in cinquina con “Il libro delle case” – era dato da settimane come superfavorito. Bajani si è infatti presentato al Ninfeo in guidando la cinquina votata lo scorso 4 giugno al teatro Romano di Benevento. Bajani, che ha vinto anche la dodicesima edizione del premio Strega Giovani, ha superato la concorrenza di Nadia Terranova, candidata allo Strega per la seconda volta con il suo “Quello che so di te” (Guanda) che ha ottenuto 117 preferenze. 🔗 Leggi su Ildenaro.it