Comunità Montana del Fortore attivato il servizio anti-incendi boschivi

La Comunità Montana del Fortore ha attivato il servizio anti-incendi boschivi (AIB), un importante presidio per tutelare il nostro territorio. Con un imponente dispiegamento di uomini e mezzi, questa iniziativa mira a prevenire e contrastare tempestivamente gli incendi durante i periodi più critici. Un impegno concreto per preservare la bellezza e la sicurezza della nostra natura: insieme, possiamo proteggerla al meglio.

Tempo di lettura: 2 minuti Il servizio AIB (Anti-Incendi Boschivi) predisposto dalla Comunità Montana del Fortore è operativo già da ieri sul territorio di riferimento dell'ente con ingente dispiegamento di uomini e mezzi. In attuazione del progetto esecutivo approvato dalla Giunta e concertato con le organizzazioni sindacali, sono stati dislocati lungo tutta l'area di competenza oltre 30 uomini più la struttura tecnica amministrativa, suddivisi in un COED (Centro Operativo Ente Delegato) che rende servizio presso la sede della Comunità Montana a San Bartolomeo in Galdo e tre NOED (Nuclei Operativi degli Enti Delegati): quello di San Bartolomeo in Galdo, quello di San Giorgio La Molara e quello di Ginestra degli Schiavoni.