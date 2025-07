Incidente stradale | auto si schianta contro autobus una vittima

Un tragico incidente sulla statale 87 ha sconvolto la comunità: un'auto si è schiantata contro un autobus, provocando la morte di una donna di 55 anni. In un tratto noto per il traffico estivo, l’impatto devastante al chilometro 211 ha lasciato dietro di sé scene strazianti e difficili da dimenticare. La scena dell’incidente richiedeva un intervento immediato dei soccorsi, che si sono trovati di fronte a un disastro evitabile e drammatico.

Un incidente stradale di estrema gravità ha provocato la morte di una donna di 55 anni nel pomeriggio di giovedì 3 luglio. Alla guida di un’auto, la donna si è scontrata con un autobus lungo la statale 87, in un tratto noto per l’intenso traffico estivo. L’impatto, avvenuto al chilometro 211, ha avuto conseguenze devastanti. La scena dell’incidente era drammatica. L’auto è stata ridotta a un ammasso di lamiere, richiedendo l’intervento dei Vigili del Fuoco per estrarre la vittima. La donna, residente a Santa Croce di Magliano, è deceduta sul colpo. I soccorritori, giunti tempestivamente, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Incidente stradale: auto si schianta contro autobus, una vittima

In questa notizia si parla di: incidente - stradale - auto - autobus

Tragico incidente stradale, autopsia sul corpo di Alessio Russo - Un tragico incidente stradale ha portato alla morte di Alessio Russo, 26enne di San Tammaro. L’autopsia sul corpo del giovane, per la quale è stato conferito incarico al perito, è stata disposta dalla dottoressa Turco, sostituto procuratore della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, per fare chiarezza sulle cause del decesso avvenuto il 9 maggio a San Prisco.

Il pedone stava tornando a casa dopo aver finito il suo turno di lavoro LEGGI QUI https://www.palermolive.it/palermo-uomo-investito-auto-dopo-essere-sceso-autobus-viale-croce-rossa/ #incidentestradale #palermo #palermolive Vai su Facebook

Incidente stradale in piena notte a Torino: scontro tra autobus e macchina, tre persone ferite; Incidente mortale sulla statale 87: la vittima è una donna di 54 anni; Una donna è morta in un incidente stradale sulla Statale 87, guidava un'auto che si è scontrata con un autobus di linea.

Una donna è morta in un incidente stradale sulla Statale 87, guidava un’auto che si è scontrata con un autobus di linea - Il violento impatto è avvenuto intorno a mezzogiorno. Da primonumero.it

Auto si scontra con un pullman in Molise: nello schianto muore una donna di 55 anni - Una donna di 55 anni è morta in un incidente stradale avvenuto in Molise nel primo pomeriggio di giovedì 3 luglio ... Lo riporta fanpage.it