Il Napoli punta su McTominay | registrata l’iconica rovesciata come marchio ufficiale

Il Napoli rafforza la propria identità con un passo audace: ha registrato come marchio ufficiale l'iconica rovesciata di McTominay, simbolo di determinazione e stile. L'investimento nel centrocampista britannico testimonia la volontà del club di puntare sempre più in alto, consolidando il legame tra passione, innovazione e riconoscibilità. Questa mossa strategica apre nuove prospettive per il futuro azzurro, dimostrando che il sogno si costruisce anche con idee rivoluzionarie.

La SSC Napoli continua a investire sulla figura di Scott McTominay anche sotto il profilo del marketing.

In questa notizia si parla di: napoli - mctominay - punta - registrata

