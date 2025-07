Ludika 1243 accende il Medioevo nel cuore di Viterbo | fino al 6 luglio il quartiere San Pellegrino si trasforma in un borgo del XIII secolo

Ludika 1243 riporta il Medioevo nel cuore di Viterbo, trasformando il quartiere San Pellegrino in un autentico borgo del XIII secolo. Fino al 6 luglio, tra spettacoli, giochi e rievocazioni, adulti e bambini sono immersi in un mondo di storia e magia. Nonostante il caldo, l’atmosfera si infiamma tra figuranti in costume e appassionati, rendendo la città un grande palcoscenico vivente…

Il Medioevo torna a vivere tra le pietre antiche del quartiere San Pellegrino grazie alla 25ª edizione di Ludika 1243, la manifestazione ideata e curata da La Tana degli Orchi, che anima il centro storico fino a domenica 6 luglio con spettacoli, giochi, rievocazioni e magia per grandi e piccoli. Nonostante il caldo di questi giorni, figuranti in costume, appassionati e curiosi hanno invaso le strade trasformando Viterbo in un grande palcoscenico storico. Cuore pulsante dell’evento è piazza San Carluccio, con il colorato mercatino medievale e le attività ludiche come l’Archery Tag e la Zaffera, dove prendono vita spettacoli e commedie interpretate anche da giovanissimi attori. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Ludika 1243 accende il Medioevo nel cuore di Viterbo: fino al 6 luglio il quartiere San Pellegrino si trasforma in un borgo del XIII secolo

VITERBO dal 3 luglio alle 18.00 renderà il centro storico più che mai vivo grazie all'atmosfera medievale, celebrando la 25ª edizione della manifestazione ideata e curata da sempre da La tana degli orchi.

