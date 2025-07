10 principi per trasformare l’economia e massimizzare il benessere delle persone

Per oltre un secolo, l’economia neoclassica ha plasmato il nostro modo di pensare, influenzando politiche e istituzioni in tutto il mondo. Tuttavia, i tempi cambiano, e con essi la necessità di nuovi principi che possano trasformare l’economia e massimizzare il benessere delle persone. Ecco i 10 principi innovativi di Ivan Manzo, pronti a rivoluzionare il nostro approccio e a guidarci verso un futuro più equo e sostenibile.

di Ivan Manzo della Redazione ASviS, presieduto dal prof. Enrico Giovannini, registrato sul sito ASviS, il 20 giugno 2025. Per oltre un secolo l’economia neoclassica ha dominato il pensiero economico in ogni ambito. Ha dettato legge nei centri di ricerca e nelle istituzioni internazionali, ha influenzato i programmi universitari e delle politiche pubbliche, ha anestetizzato il dibattito pubblico sul tema. Al centro il solito dogma: la crescita del Pil quale condizione necessaria al benessere di un Paese. Una impostazione teorica che ha promosso un paradigma in cui la natura è considerata una risorsa inesauribile e separata dalla società, riducendo l’azione pubblica all’osso. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: economia - principi - trasformare - massimizzare

10 principi per trasformare l’economia e massimizzare il benessere delle persone; Enea, ecco il nuovo Cda: Francesca Mariotti presidente; 10 principi per trasformare l'economia e massimizzare il ben....

10 principi per trasformare l’economia e massimizzare il benessere delle persone - Andare oltre il capitalismo estrattivo e la mentalità coloniale, abbandonare il dogma del Pil e riconoscere i limiti del Pianeta. ansa.it scrive

Principi fondamentali per l'economia spaziale mondiale: il Consiglio dell'UE adotta conclusioni - Consilium - Il Consiglio ha adottato oggi conclusioni dal titolo "Orientamenti sul contributo europeo alla definizione dei principi fondamentali dell'economia spaziale globale", in preparazione del decimo ... Come scrive consilium.europa.eu