Ilrestodelcarlino.it - Tir in panne, viabilità in tilt sulla Statale

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Doppio intervento per la polizia locale di San Benedetto a Porto d’Ascoli. Il primo episodio riguarda il blocco dellanel sottopasso di via Pasubio, lungo laAdriatica, dove è rimasto inun Tir. Il mezzo si è improvvisamente spento e non ne ha voluto sapere di ripartire, creando disagi alla. Gli agenti della polizia locale si sono attivati per risolvere il problema facendo svolgere il traffico a senso alternatocorsia opposta a quella occupata dal camion che è stato poi trainato fuori con un grande carro attrezzi della ditta Luzi e Cipolloni. Risolto questo caso, nel primo pomeriggio, se n’è creato subito un altro nella pineta tra via del Mare e via Colleoni, dov’era stato segnalato dai residenti la presenza di un ramo pericolante, per cui gli agenti hanno dovuto fare assistenza, per quanto riguarda la, al personale dei vigili del fuoco che hanno tagliato il ramo e ripristinato le condizioni di sicurezza.