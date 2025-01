Bergamonews.it - Studentessa 14enne cade e va fuori pista, soccorsa da un carabiniere

Castione della Presolana. Unacaduta oggi, lunedì 13 gennaio sulle piste da sci del Monte Pora, è statada unin servizio.Nel pomeriggio la quattordicenne, che faceva parte di un gruppo del Liceo Mascheroni di Bergamo, è caduta nelle vicinanze di un dosso, scivolando per una cinquantina di metri.Sul posto era presente un carabinieri del Settimo reggimento T.A.A Laives, in forza alla Compagnia di Clusone, che è intervenuto per soccorrerla e ha chiamato il 118. La ragazza è stata poi portata in elicottero all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo in codice giallo.