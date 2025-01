Oasport.it - Sci alpino, le luci di Flachau si preparano per uno slalom senza esclusione di colpi

Dopo aver salutato Sankt Anton am Arlberg con le sue due prove veloci, la Coppa del Mondo di scifemminile 2024-2025 si sposta solamente di qualche chilometro, dato che si rimane in Austria, ma ci si trasferisce in quel di.Dalla velocità si passa ai rapid gates, dato che dopo un superG e una discesa ora toccherà allosulla splendida pista intitolata a Hermann Maier. Ci attende una gara assolutamente avvincente, con un duello che sembra stagliarsi all’orizzonte. La prima manche prenderà il via alle ore 17.45, quindi alle ore 20.45 si chiuderà con la seconda e decisiva. Chi sarà la grande favorita per la gara di domani? Dopo la doppietta iniziale di Mikaela Shiffrin tra Levi e Gurgl, abbiamo assistito ai successi di Camille Rast e Zrinka Ljutic. Saranno proprio loro due le prime della lista? La sensazione che è l’elvetica e la giovane croata potrebbero prendere lo scettro lasciato dalla fuoriclasse nativa di Vail dopo l’infortunio di Killington.