Neve vento ghiaccio | casa senza energia e acqua e scuole chiuse

Tempo di lettura: 2 minutiProsegue l’allerta meteo per venti forti nord-orientali con raffiche e rischio gelate dopo ladelle scorse ore, per questo la Protezione Civile della Regione Campania ha prorogato l’avviso almeno fino alle 18 di domani sera (martedì 14 gennaio) sull’intero territorio. Si raccomanda ai Sindaci di monitorare il verde pubblico e la corretta tenuta delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso. In provincia di Avellino la situazione è costantemente monitorata dai sindaci, con Vigili del Fuoco e Carabinieri sempre in allerta per intervenire immediatamente a richieste di aiuto o disservizi. Alcuni dei principali problemi. hanno riguardato anche l’erogazione dell’elettrica, sospesa per alberi caduti: tra i casi più complicati quello a Volturara Irpina,dopo per diverse ore la corrente è stata garantita da due gruppi elettrogeni per le abitazioni delle zone rurali Disservizi relativi anche all’, con guasti alle pompe di sollevamento e mezza irpinia ancora una volta con i rubinetti a secco ( LEGGI QUI)Nella giornata di oggi, lunedì 13 gennaio, molti istituti scolastici sono stati chiusi con ordinanza sindacale e lo stesso provvedimento, nella maggior parte dei casi, è stato confermato anche per la giornata di domani, martedì 14 gennaio.