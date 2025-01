Tpi.it - Il Conte di Montecristo: il cast (attori) completo della miniserie tv su Rai 1

Qual è il cast (attori) completo de Il Conte di Montecristo, la miniserie tv in onda su Rai 1 il lunedì sera? Il cast è composto da attori italiani e francese. Tra i nostri connazionali: Lino Guanciale, nel ruolo di Luigi Vampa, Michele Riondino, nel ruolo di Jacopo, e Gabriella Pession, nel ruolo di Hermine Danglars. Di seguito l'elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Sam Claflin: Edmond Dantès
Mikkel Boe Følsgaard: Gérard de Villefort
Ana Girardot: Mercédès Herrera
Blake Ritson: Danglars
Karla-Simone Spence: Haydée
Lino Guanciale: Luigi Vampa
Michele Riondino: Jacopo
Gabriella Pession: Hermine Danglars
Harry Taurasi: Fernand Mondego
Poppy Corby-Tuech: Héloise de Villefort
Nicolas Maupas: Albert de Morcerf
Amaryllis August: Valentine de Villefort
Jason Barnett: Gaspard Caderousse
Nicholas Farrell: Pierre Morrel
Martina Laird: Sabrine
Jeremy Irons: abate Faria
Bastien Fontaine-Oberto: Barone Franz d'Epinay
Luke Carroll: Governatore
Méghane De Croock: Eugenie Danglars
Robin Greer: Maximilien Morrel
Louise Gold: Marchesa di Saint-Méran

La miniserie va in onda il lunedì sera alle ore 21,30 su Rai 1.