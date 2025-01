Esports247.it - Elon Musk è stato scoperto: non è davvero lui a giocare a Path of exile 2?

Leggi su Esports247.it

Immaginate il CEO di Tesla e SpaceX,, che si destreggia tra le stelle e le criptovalute, ma si ritaglia anche del tempo per(in modalità hardcore) al nuovissimo (e bellissimo)of2. Sembrerebbe una storia perfetta per un fumetto, eppure, nella vita reale, questa favola sembra avere dei buchi di sceneggiatura. A seguito di una sua recente livestream, gli appassionati diof2 hanno iniziato a mettere in discussione la legittimità delle sue capacità effettive nel gioco.Il 7 gennaio scorso,ha trasmesso in diretta un’ora e mezza di gameplay suof2, mostrando un personaggio hardcore di livello 95. Per chi non conoscesse il gioco, è un vero e proprio delirio anche solo sopravvivere in questa modalità: un solo errore significa morte definitiva del personaggio.