Oltre novemila servizi venticinque al giorno Croce Verde in prima linea nelle emergenze

Un 2024 da record per gli200 volontari e 9 dipendenti delladi Bosisio Parini. L’anno scorso hanno svolto9mila, 9.111 per la precisione: sono 25 alper un totale di364mila chilometri percorsi per soccorrere e aiutare i cittadini. Gli interventi in emergenza-urgenza sono stati 3.244, 2.644. I trasporti sanitari semplici e a carattere non urgente sono stati 4.965, 1.810 per il trasporto di pazienti nefropatici per le dialisi e 236 per i bambini e i piccoli pazienti della Nostra Famiglia. Vanno poi aggiunte le 523 prestazioni tra esami, visite e trasporti, legati alla partnership tra i volontari die i donatori della Banca delle Visite, tramite cui è possibile regalare prestazioni sanitarie e assistenziali a chi ha bisogno e non può permettersele.