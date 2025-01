Inter-news.it - LIVE Roma-Inter Women 1-1: pareggia subito l’ex Thogersen

Leggi su Inter-news.it

è la partita valida per la quattordicesima giornata di Serie A Femminile. Segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. Le nerazzurre giocheranno contro le capitoline allenate da Alessandro Spugna. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 20.45, si gioca allo Stadio “Tre Fontane” di1-1 – PAGINA IN AGGIORNAMENTO, PREMI F5 O RICARICA L’APP13? GOL! HATO LA.Break dell’con Wullaert, che verticalizzaper Polli. Freddissima l’attaccante nerazzurra per la rete del vantaggio.11? GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLL POLLI!!!!!! L’PASSA IN VANTAGGIO!!!!!!10? Deviazione di Giacinti su corner dalla destra, blocca in presa bassa il portiere dell’.5? OCCASIONE GIUGLIANO!lain avanti, con Giuliano che ci prova con un pallonetto a sbuffare Runarsdottir, fuori non di molto.