Inzaghi: «Dimarco centrocampista, vi spiego! Un dato storico per l'Inter»

dopo la partita Venezia-Inter terminata sul punteggio di 0-1, in un’intervista su Inter TV ha parlato con soddisfazione della vittoria e del ruolo insolito di Federicoa centrocampo.ENORME SODDISFAZIONE – Simoneha commentato così Venezia-Inter dopo aver vinto 0-1: «I ragazzi hanno fatto un’ottima partita, si sono aiutati e hanno corso tutti. Hanno giocato bene tecnicamente, quindi sono molto soddisfatto di questa vittoria. Sei vittorie in trasferta e sei clean sheet? Ottimo, non era mai successo nella storia del. Da domani prepareremo la partita contro il Bologna. Segreto per valorizzare tutti? Questa deve essere la nostra arma, è il segreto anche dell’anno scorso. Tutti ci hanno aiutato a raggiungere il successo.trequartista no, cambiavo lui con Carlos Augusto.