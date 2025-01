Ilgiorno.it - Il Fondo contro la povertà educativa sempre più magro. Anche a Brescia meno finanziamenti al terzo settore, a rischio i progetti per l’integrazione

, 12 gennaio 2025 – Dal taglio alper laminorile, danniai Comuni. Alle preoccupazioni espresse dale dalle associazioni per il mancato rifinanziamento delda parte del Governo, si aggiungonoquelle dei Comuni che, seppur non direttamente beneficiari dei, hanno comunque potuto partecipare amirati a contrastare la, ad esempio, era stato coinvolto nel progetto “Batti il 5“ di Fondazione comunitaria del Lecchese (coinvolteLecco, Napoli, Torino, Messina, per un totale di 5mila minori e 600 famiglie), per prevenire e contrastare fenomeni diattraverso tre tipologie di intervento, tra cui il prolungamento degli orari di apertura delle scuole con servizi integrativi ai percorsi curriculari.