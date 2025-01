Ilrestodelcarlino.it - Due maiali cadono dal camion: traffico rallentato sulla E45

Cesena, 12 gennaio 2025 – Tutti coloro che oggi a mezzogiorno stavano percorrendo la E45 mai avrebbero pensato di incrociare lungo la carreggiata due, anche perché l’asfalto e una superstrada non sono il loro habitat naturale. E invece i due, confusi, spaesati e uno anche ferito, gironzolavanocarreggiata sud della E45, all’altezza dello svincolo di Cesena Nord al km 228+600 in direzione Roma. Gli automobilisti che stavano percorrendo la superstrada si sono fermati e hanno allertato le forze dell’ordine per salvaguardare i due. Sul posto è arrivata velocemente una pattuglia della polizia stradale di Bagno di Romagna, personale dell’Anas e un veterinario dell’Ausl Romagna per cercare di portare fuori dalla strada i duee anche per cercare di constatare le condizioni di salute dei due suini.