Dr. Stone Science Future: ecco le nuove sigle inziali e finali

Dr.è tornato con la prima ondata di episodi della quarta e ultima stagione dell’anime, e le cose sono iniziate in grande stile con il debutto di un nuovo set didi apertura e chiusura.“Dr.” è il titolo della quarta stagione dell’anime, che adatta il manga originale di Riichiro Inagaki e Boichi, e coprirà gli ultimi momenti della serie ormai conclusa. Questa stagione finale sarà suddivisa in tre cour (archi di episodi) con delle pause tra uno e l’altro, e il primo di questi blocchi è attualmente in onda durante l’inverno.la sigla iniziale.“Dr.” è sicuramente uno degli anime più attesi della stagione invernale 2025, e questa prima parte di episodi ha lanciato Senku Ishigami e il Regno della Scienza in una nuova avventura. La stagione ha anche introdotto una nuova sigla di apertura intitolata “CASANOVA POSSE” eseguita dagli ALI, di cui puoi vedere la versione senza crediti nel video in alto.