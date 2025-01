Inter-news.it - Zielinski ha un compito non semplice in Venezia-Inter

Piotrsarà schierato titolare nella prossima sfida di Serie A tra. Il centrocampista polacco, considerati i fastidi fisici di Henrikh Mkhitaryan, potrebbe veder accrescere la propria importanza nel club nerazzurro.LA SITUAZIONE – Piotrrappresenta uno dei calciatori chiamati a dare una svolta alla propria stagione con l’. Non che la prima parte della sua annata sia da giudicare negativamente, ma è inevitabile considerare non sufficientemente espresso tutto il potenziale di cui il polacco è espressione. Ciò è dipeso sia dal normale processo di adattamento ai meccanismi di gioco di Simone Inzaghi che dalla presenza “ingombrante” di un titolare come Henrikh Mkhitaryan. Ora, in, l’ex Napoli ha il durodi sostituire l’armeno nel contesto di un centrocampo quasi totalmente rinnovato.