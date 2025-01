Lapresse.it - Usa, Biden conferisce a Papa Francesco la Medal of Freedom

Il presidente americano Joeha telefonato oggi ae gli ha conferito la ‘of’, la più alta onorificenza civile della nazione, attribuita a persone che hanno contribuito in modo esemplare alla prosperità, ai valori o alla sicurezza degli Stati Uniti, alla pace nel mondo o ad altre importanti iniziative sociali, pubbliche o private.Lo rende noto la Casa Bianca precisando che è l’unica volta che il presidenteha conferito la ‘of’ con distinzione.ofal: la motivazione di“Da giovane, Jorge Bergoglio ha cercato una carriera nella mondo della scienza prima che la fede lo portasse a vivere con i gesuiti. Per decenni ha servito i senza voce e i vulnerabili in tutta l’Argentina”, si legge nella motivazione. “Come, la sua missione di servire i poveri non è mai cessata.