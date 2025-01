Lanazione.it - Trofeo Becheri in campo. Ecco Primi calci e Pulcini

L’Affrico ha vinto il torneo riservato agli "Esordienti A" mentre il CSL Prato Social Club (nella foto) si è aggiudicato la competizione degli "Esordienti B". La prima edizione del "Rodolfo", dedicato allo storico dirigente delo giovanile pratese, sta per giungere al termine e questo fine settimana a Coiano andranno in scena le ultime due giornate. Si comincia oggi pomeriggio alle 14:30 con i "2016" CSL Prato Social Club – Lanciotto ed Affrico – Olimpia, proseguendo con CSL Prato Social Club – Olimpia ed Affrico – Lanciotto (entrambe alle 14:50) CSL Prato Social Club – Affrico e Lanciotto – Olimpia (alle 15:10) per poi continuare con i "2017": CSL Prato Social Club – Lanciotto ed Affrico – Capezzano (16:15) CSL Prato Social Club – Affrico e Capezzano – Lanciotto (16:35) CSL Prato Social Club – Capezzano e Lanciotto – Affrico (16:55).