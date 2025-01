Ilrestodelcarlino.it - Rigopiano, un ricordo per Marco e Paola

Esattamente tra una settimana, sabato prossimo, saranno trascorsi otto anni dalla tragedia dell’hotel, avvenuta il 18 gennaio del 2017 a Farindola in Abruzzo, quando l’albergo venne travolto da una valanga. Nel disastro morirono 29 persone: tra queste ancheVagnarelli, 44enne di Castignano, che si trovava in vacanza insieme alla compagnaTomassini, originaria di Montalto e anche lei deceduta in quella drammatica circostanza. La comunità castignanese, dunque, che un mese fa venne sconvolta anche dall’altro dramma, quello relativo al femminicidio di Emanuela Massicci, ricorderàin due momenti. Il 19 gennaio, alle 10, verrà celebrata una messa a loro dedicata nella chiesa di Sant’Egidio, proprio a Castignano, mentre il 26 gennaio, sempre alle 10, ci sarà una seconda celebrazione a Montalto, nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo della Madonna del Lago.