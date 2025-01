Zon.it - Oroscopo di Paolo Fox di oggi, domenica 12 gennaio 2025:

L’diFox per12ArieteSei vibrante e carico di energia. Sul lavoro, possibilità di crescita professionale; in amore, i single potrebbero fare incontri intriganti, mentre le coppie ritroveranno complicità.ToroPeriodo di riflessione e pianificazione. Sul lavoro, evitate decisioni impulsive; in amore, un gesto affettuoso potrebbe ravvivare l’intesa con il partner.GemelliSul lavoro, opportunità di concretizzare nuovi progetti; in amore, il dialogo sarà fondamentale per consolidareCancrosei particolarmente creativo: sul lavoro, osate per realizzare le vostre idee; in amore, esprimete liberamente i vostri sentimenti.LeoneDecisioni importanti in arrivo. Sul lavoro, riconoscimenti concreti; in amore, il legame con il partner si rafforza grazie alla passione condivisa.