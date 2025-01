Superguidatv.it - “Ora o mai più”, intervista esclusiva a Rita Pavone: “Nella carriera di un artista non è importante arrivare ma rimanere. A febbraio ci sarà una bella sorpresa per il pubblico”

“Ora o mai più” è ai nastri di partenza. Il programma, condotto da Marco Liorni e in onda su Raiuno da sabato 11 gennaio, torna in tv a distanza di sei anni. Tra i coach troviamo. La cantante avrà una missione: aiutare una vecchia gloria a tornare alla ribalta della scena musicale. Nonostante sia un’molto amata, ancheha avutosuadei momenti di difficoltà.“Ora o mai più”,Ai microfoni di SuperGuida TV, ha dichiarato: “Sono tornata a cantare quando mi sono accorta che stavo facendo una stupidaggine nel lasciar perdere. Mi sono prodotta un album da sola in cui ho cantato tutto quello che mi piaceva e che è entrato al decimo posto in classifica. Quando si ha un’età e ti chiedono “Il ballo del mattone” lo fai perché in un concerto è giusto che ci sia perché è con quelle canzoni che sei nata e ilti conosce ma poi fai anche altre cose”.