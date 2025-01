Game-experience.it - Nintendo Switch 2, gli avvocati di Nintendo hanno contattato Genki per il mockup al CES 2025

L’attesa per2 non è mai stata così alta. Tra rumor su hardware potenziato e funzionalità innovative come i Joy-Con magnetici, il CESha acceso ulteriormente i riflettori con un episodio inaspettato. Il produttore di accessori, noto per i suoi prodotti compatibili con console comee PlayStation, ha presentato undella console, attirando immediatamente l’attenzione del pubblico e, a quanto pare, anche deglidella Grande N.Come segnalato da The Game Post, il giornalista francese Julien Tellouck, presente alla fiera, ha affermato cheha inviato i suoi legali allo stand di, con l’obiettivo di chiedere delle spiegazioni in merito alla replica mostrata dalla società al CES.Ma come senza troppe sorprese,parrebbe aver respinto le accuse dichiarando di non avere firmato alcun vincolo legale (NDA) con