Ilrestodelcarlino.it - Il tecnico Zauli:: "Per un’ora solo noi in campo"

In casa umbra mister Lambertorivendica un successo meritato. "Non sono d’accordo con chi dice che Carpi meritava pareggio – le parole delperugino - perché perabbondante abbiamo giocatonoi, mettendoli in difficoltà giocando in verticale, impedendogli di palleggiare che è la loro dote migliore e sfiorando anche il 2-0 con Giraudo. Poi ovviamente dopo il rosso a Mezzoni, in dieci contro undici, ci siamo abbassati ma la vittoria è meritata. L’abbiamo interpretata con umiltà e sacrificio. Dentro questa gara ci sono tanti aspetti positivi così come tante cose da migliorare". Così la 3^ di ritorno: Perugia-Carpi 1-0, Lucchese-Spal 2-3, oggi (17,30) Ternana-Gubbio, Sestri-Pontedera e Pescara-Rimini, domani (12,30) Milan U23-Torres, (15)basso-Pianese e Ascoli-Entella, (17,30) Vis Pesaro-Legnago e Arezzo-Pineto.