Ilgiorno.it - All’ex scalo di Cassano arriva Risparmio Casa: nuovo punto vendita da 3mila metri

d’Adda (Milano) –ferroviario di, Officine Mak cede l’area alla catena di prodotti per la, entro l’estate aprirà ildi. E sarà proprio il costruttore a realizzarlo. L’operazione è stata appena chiusa. È il secondo lotto del restyling della maxi area ferroviaria dismessa una quarantina di anni, lo snodo, dove correvano i convogli, era di dimensioni troppo ridotte per guardare avanti ed è finito in disuso. Ora, pezzo dopo pezzo, rinasce. Il cantiere aprirà entro fine mese e andrà avanti fino all’estate, poi lo store sarà inaugurato. L’area su cui sorge è un pezzetto dei 50milaacquistati nel 2021 da Officine Mak dalle Ferrovie e da Mercitalia Logistics. L’intero piano prevedeva lo sviluppo di tre lotti: il primo venduto a Famila, settore alimentare, su cui sorge già il, il secondo ae il terzo sarà oggetto di futura cessione sempre con destinazione commerciale.