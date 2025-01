Pronosticipremium.com - Verso Roma Femminile-Inter: Spugna cerca un doppio recupero

La vittoria nella finale di Supercoppa Italiana contro la Fiorentina, superata per 3-1 a La Spezia, ha inaugurato il 2025 della, che ha così alimentato di trofei la propria bacheca. Archiviato questo importante successo, le ragazze ditorneranno in campo in Serie A affrontando lo scontro diretto con l’. Battere le nerazzurre permetterebbe non solo di infilare il quinto successo nelle ultime sei gare, ma garantirebbe anche la seconda posizione solitaria in classifica.Prima del match del Tre Fontane, in programma domenica 12 gennaio, con fischio d’inizio alle ore 20.45, le due compagini sono infatti appaiate a quota 28 punti, a sette lunghezze di distanza dalla capolista Juventus. Proprio la Vecchia Signora sarà la prossima avversaria dellain campionato e un nuovo successo permetterebbe di acquisire ulteriore fiducia in vista di questo altro big match.