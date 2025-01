Liberoquotidiano.it - Venezuela, leader opposizione riappare in pubblico dopo mesi? Arrestata

Arresto e rilascio lampo per ladell'in, Maria Corina Machado, alla vigilia dell'insediamento alla presidenza di Nicolas Maduro, previsto per oggi. L'oppositrice, che era riapparsa indi clandestinità per partecipare a una grossa manifestazione di protesta ieri a Caracas, secondo i suoi collaboratori sarebbe stata intercettata dalle forze di sicurezza con il suo convoglio e presa in prigionia, per poi essere liberata poche ore. "Ora sono in un posto sicuro, domani vi racconterò cosa è successo", ha poi detto Machado in un breve messaggio social. La politica aveva parlato dal tetto di un camion circondata dalla folla che gridava: "Libertà! Non abbiamo paura". Il ministro dell'Interno, vicino a Maduro, ha definito quella dell'arresto una "fake news".