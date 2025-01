Pronosticipremium.com - Roma, il futuro di Hummels è un rebus: Ranieri dice la sua

In questa stagione laha vissuto momenti di particolare buio, così come alcuni giocatori che per un periodo di tempo sono rimasti fermi in panchina. Mats, infatti, ha passato i primi mesi della sua nuova avventura in giallorosso fermo, in attesa che arrivasse il suo momento. Ivan Juric, infatti, non lo considerava parte dei suoi piani, tanto da ritardare il suo esordio nello sfortunato match contro la Fiorentina.Da allora però le cose sono cambiate notevolmente, così come l’allenatore seduto sulla panchina della. Con Claudioal comando, come prevedibile, Matsè diventato uno dei punti di riferimento della retroguardia giallorossa, tanto da far balzare nella mente degli addetti ai lavori l’ipotesi di un rinnovo di contratto. Il calciatore infatti ha un contratto in essere fino al termine della stagione per poi liberarsi a parametro zero.